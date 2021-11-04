Атака на Colonial Pipeline: США предложили вознаграждение за информацию о хакерах DarkSide

"Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая позволит установить личность и/или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide", - заявил Прайс.

Он отметил, что предлагая вознаграждение, США демонстрируют свою приверженность защите жертв вымогателей по всему миру от эксплуатации киберпреступниками.

"Соединенные Штаты надеются, что страны, укрывающие преступников, занимающихся распространением программ-вымогателей, готовы восстановить справедливость в отношении предприятий и организаций, пострадавших от них", - заявил Прайс.

Он также подчеркнул, что вознаграждение предлагается в рамках Программы вознаграждения за борьбу с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) Госдепартамента США.