Атака на Бельбек. Що відомо про удар та які можуть бути наслідки для РФ у Криму

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Telegram-каналу "Кримський вітер", заяви "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, міноборони РФ, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, військових спікерів Юрія Ігната та Наталії Гуменюк, wikipedia, коментарі експерта Олександра Мусієнка.

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Вибухи та пожежі. Що сталося на аеродромі Бальбек

Серія вибухів у Криму пролунала у другій половині дня 31 січня. Спочатку близько 15:50 було голосно в районі Севастополя, Сак, Гвардійського та Феодосії. Окупанти оголошували повітряну тривогу, працювала ППО та піднімалася авіація. За годину пролунали повторні вибухи в Севастополі, Сакському районі, а в мережі з'явилися кадри з димом над селищем Гвардійське. Пізніше знову повідомлялося про вибухи у північній частині Севастополі та у Щолкіному на Керченському півострові.

Тоді ж стало відомо про пожежу в районі аеродрому Бельбек. Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував відео, на якому видно, як ракета вражає, ймовірно, один із об'єктів.

А сьогодні з'явилося фото палаючої російської техніки після "бавовни".

Фото: російська палаюча техніка на аеродромі Бельбек (t.me/Crimeanwind)

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв повідомив про відбиття масованої атаки на Севастополь. За попередніми даними, нібито збили шість ракет. Уламки впали у приватному секторі в районі вулиці Федорівської, а також пошкодили 12 будівель у садовому товаристві "Усть-Бельбек".

Моніторингова група "Кримського вітру" зазначила, що ці дачі знаходяться за 250-350 метрів від ймовірного місця вибуху в раділокоційному містечку на аеродромі Бельбек.

Фото: ймовірно, ракети вдарили по радіолокаційному містечку (t.me/Crimeanwind)

Незважаючи на факти очевидного влучання, російське міноборони відзвітувало про 100% результат роботи по повітряних цілях. У звіті йдеться про те, що українська сторона нібито запустила 20 керованих авіаційних ракет. Засоби ППО збили 17 із них над Чорним морем і ще три над самим півостровом. Також відомство заявило, що "пошкоджень авіаційної техніки немає".

Увечері командувач Повітряних сил України Микола Олещук натякнув, що за ударом може стояти українська авіація.

"А ви знали, що у складі Повітряних сил ЗСУ є 204 Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування - аеродром Бельбек! Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром. А зараз дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності", - написав він у своєму Telegram.

Сьогодні вранці речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи.

"Власне, окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли притулок на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це сталося. І визнали, що не встигли розосередити льотний. склад. Зокрема літаки, пошкоджені в самому Бельбеку. Ну і, звісно, підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим - це Україна, і ми повертаємо своє", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

Чим могли вдарити та які були цілі

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на заяву одного з "Z-воєнкорів" про те, що українські сили під час ударів застосували нібито крилаті ракети Storm Shadow. До цього Україна атакувала аеродром Саки на північ від Севастополя на початку січня 2024 року.

Застосування авіаційних ракет підтвердив Юрій Ігнат.

"Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери. І вчора був один із таких випадків, аеродром Бельбек, зокрема", - додав він.

З посиланням на джерела, "Кримський вітер" пише, що від вибухової хвилі після удару по летовищу відкололася частина обриву поряд із злітною смугою. Знищено радіолокаційну станцію (РЛС), були влучання по автопарку. Висновки підтвердили міжнародні OSINT-дослідники. За їхніми даними, прилетіло по радіолокаційному містечку.

Фото: дані міжнародних OSINT-дослідників (t.me/Crimeanwind)

Джерела російського видання ASTRA підтверджують влучання невстановленої ракети по території аеродрому. Зокрема, було атаковано пункт зв'язку військової частини 80159, що відноситься до Бельбека. Внаслідок атаки пункт зв'язку спалахнув.

Анонімний Telegram-канал "Кремлевская табакерка" повідомив про втрату двох літаків Су-27, одного Су-30 та 12 загиблих, у тому числі пілотів, у Бельбеку. Нібито було запущено 24 ракети, п'ять з яких не вдалося збити. Частину літаків не встигли підняти після сигналу про ракетну загрозу. Біля Гвардійського ракети нібито влучили в тренувальний табір спецназу. Загинули 9 елітних бійців та пошкоджено техніку. Канал зазначає, що інформація надійшла одразу від кількох джерел, але на офіційному рівні вирішили не афішувати трагедію.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив ураження об'єктів на аеродромі, але без деталей.

"Є різна інформація, навіть із російських джерел. Але все ж таки потрібно дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були вражені, які наслідки там є. Ну, і хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", - зазначив він.

Аналітики DefenseExpress пишуть, що Бельбек не вперше зазнав атаки. На ньому базується один із винищувальних авіаполків РФ та інші підрозділи тактичної авіації. І якщо виходити з того, що удари завдавалися Storm Shadow/SCALP, то, швидше за все, ціллю був командний пункт самої авіабази, який є першочерговою ціллю для такої ракети на аеродромах. І результати OSINT-геолокації теж свідчать про це.

Фото: геолокація місця одного з ударів по аеродрому Бельбек (t.me/DniproOsintNew)

Однак з урахуванням того, що зазвичай запускається кілька ракет, цілей могло бути більше. І цілком імовірно, що були вражені заглиблений пункт зв'язку або станції радіолокації. На аеродромі Бельбек російські військові тримають РЛС на кшталт "Небо". Інформація про пошкодження літаків виглядає поки сумнівною. Зрештою, є інформація про те, що відкололася частина обриву поряд із злітною смугою, що вказує на підземні вибухи, пише DefenceExpress.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що цілей могло бути декілька.

"Я думаю, ціллю був командний пункт. Так само цілями могли бути склади з ракетами та керовані авіабомбами, озброєння і, звичайно, літаки. Авіацію можна вражати, особливо ту, яка перебуває на чергуванні, готується до вильоту. Вони, як правило, заправлені, і, відповідно, при влучанні це може спричинити серйозну пожежу на аеродромі. З цієї точки зору можна застосовувати і Storm Shadow", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Хоча глобальною ціллю, швидше за все, було ураження командного пункту та виведення з ладу безпосередньо аеродрому, щоб позбавити росіян можливості використовувати Бельбек.

"Як мінімум протягом певного періоду часу вони не зможуть використовувати його за призначенням. Але я також усвідомлюю, що вони його відновлюватимуть. І поки не спостерігається того, що вони відмовляються від Бельбека, передислокують авіацію і діятимуть з інших аеродромів. Це покаже час, поки зарано робити висновки", - наголосив експерт.

На його думку, найближчим часом росіяни скоротять кількість вильотів.

"На який проміжок часу буде залежати від того, як швидко вони зможуть відновитися. І друге - чи дамо ми їм це зробити. Тобто, як швидко наші сили зможуть повторити удар. Виведення аеродрому з ладу може бути питанням не однієї, не двох атак, а більше. Але мені здається, що цілі зрозумілі і українські сили продовжать бити по них", - додав Мусієнко.

Що відомо про аеродром Бальбек і чому це важлива ціль

Бельбек - авіабаза повітряно-космічних сил РФ, до окупації Криму у 2014 році був міжнародним аеропортом, який обслуговував Севастополь та інші міста Криму. Після окупації закрито для цивільної авіації.

Назва походить від річки Бельбек на південному заході півострова. Аеродром розташований на березі Чорного моря, на території Нахімовського району Севастополя, на північній стороні міста, примикає впритул до мікрорайону Любимівка.

Фото: російська авіація на захопленому аеродромі Бельбек (mil.ru)

Почав діяти у червні 1941 року, після вторгнення німецьких військ на ньому розміщувався винищувальний авіаполк. Після Другої світової війни отримав бетонну злітно-посадкову смугу, але залишався військовим аеродромом. У другій половині 1980-х смугу значно покращили. Українська влада розпочала цивільні перевезення з липня 2002 року, потім аеропорт отримав ліцензію на міжнародні рейси.

До окупації Криму на ньому розміщувалась авіація 204-ї бригади Повітряних сил України. Бельбек було захоплено росіянами 28 лютого 2014 року, навесні велику частину літаків передали Україні, а бригада передислокувалася до Миколаєва. У квітні передачу було припинено, на аеродромі залишилися 7 українських МіГ-29, 2 МіГ-29УБ та 3 L-39M1.

Росіяни розмістили на ньому 38-й винищувальний авіаційний полк. У його складі дві ескадрильї з літаками Су-27СМ, Су-30м2, Су-27П та Су-27УБ. За даними на листопад 2018 року, на Бельбеку дислокувалися 24 винищувачі. Згідно з російськими джерелами, зараз там розташовуються два авіаційні полки.

За словами Наталії Гуменюк, у Бельбеку перебуває переважно тактична авіація.

"Це різні модифікації Су, які злітають і тероризують акваторію Азовського моря та акваторію Чорного моря. Це напрямки, якими ворог час від часу влаштовує нам так звані точкові ракетні атаки і вилітає для збору інформації", - зазначила вона.

Олександр Мусієнко пояснює, чому аеродром є важливою ціллю.

"Все дуже просто. Бельбек використовується для розміщення літаків типу Су, зокрема фронтових бомбардувальників, які задіяні для ударів керованими авіабомбами на Херсонському та Запорізькому напрямках вздовж лінії фронту, а також для запуску ракет Х-59", - розповів він.

З іншого боку, база використовується як логістичний вузол. Іноді він приймає військово-транспортні літаки типу Іл-76, які підвозять ракети, боєприпаси та перекидають особовий склад окупаційної армії.

"Для нас надзвичайно важливо знизити можливості ворога щодо застосування ракет, авіабомб та позбавити його логістичного хаба. Тому, я думаю, по ньому продовжать працювати наші сили, поки росіяни не заберуть звідти літаки і не передислокують їх якнайдалі", - підсумував експерт.