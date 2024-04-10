Атака на аеродром у Єйську: пошкоджено російський літак-амфібію (фото)

Удар безпілотників по аеродромах РФ

Нагадаємо, вранці 5 квітня у Росії пожалілися на масований наліт безпілотників. Ворог нарахував понад півсотні дронів та традиційно звинуватив Україну. Особливістю цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються аеродроми, які ворог використовує у війні.

Зокрема повідомлялось, що під час атаки на російському аеродромі Морозовськ могло знаходитись близько 30 літаків.

Пізніше виявилось, що атаку на аеродром Морозовськ у Росії здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.