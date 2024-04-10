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Атака на аеродром у Єйську: пошкоджено російський літак-амфібію (фото)

Фото: на аеродромі у Єйську пошкоджено російський літак-амфібія (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Атака українських дронів на аеродром Єйськ 5 квітня пошкодила російський літак-амфібію "Бе-200".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика MT Anderson у Twitter (X).

Як показує опублікований супутниковий знімок, в літака відсутня частина лівого крила, а на плитах є сліди палива. 

Також на ньому можна помітити інші літаки, які були розміщені на території аеродрому.

Що відомо про пошкоджений літак

"Бе-200" - багатоцільовий російський літак-амфібія (літаюча човен).

Літак здатний злітати як з землі, так і з водної поверхні.

Основні його сфери застосування:

  • перевезення пасажирів і вантажів;
  • гасіння пожеж,
  • пошуково-рятувальні операції,
  • охорона водних поверхонь,
  • екологічні місії.
  Фото: супутникові знімки аеродрому РФ у Єйську (twitter.com/MT_Anderson)

Удар безпілотників по аеродромах РФ

Нагадаємо, вранці 5 квітня у Росії пожалілися на масований наліт безпілотників. Ворог нарахував понад півсотні дронів та традиційно звинуватив Україну. Особливістю цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються аеродроми, які ворог використовує у війні.

Зокрема повідомлялось, що під час атаки на російському аеродромі Морозовськ могло знаходитись близько 30 літаків.

Пізніше виявилось, що атаку на аеродром Морозовськ у Росії здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони.

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