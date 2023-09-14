ATACMS для України: експерти вважають, що США вже ухвалили рішення про поставки ракет

Сполучені Штати Америки вже могли ухвалити рішення про постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. Вони здатні серйозно змінити становище на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка та заяву військового експерта і колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова.

Що цьому передувало

Тема передачі Україні далекобійних ракет типу ATACMS знову активізувалася після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на Далекому Сході Росії.

І хоча формальної угоди не було оприлюднено, два диктатори цілком могли домовитися між собою в усній формі про передачу Москві значної кількості снарядів і ракет.

ATACMS здатні серйозно змінити становище на полі бою

"Китай є основним бенефіціаром тієї зустрічі між Путіним і Кім Чен Ином. Перша і друга країна є сателітами КНР. Якщо українська розвідка вже підтверджує передачу певних партій озброєння і боєприпасів Північній Кореї, то в якості реакції на такі дії уряд США може погодитися на поставку ракет типу ATACMS", - підкреслив Селезньов.

За його словами, це дуже актуально і дуже важливо. Вони здатні серйозно змінити становище на полі бою.

Рішення щодо ATACMS для України вже є і воно - позитивне

Нам критично не вистачає далекобійних ракет, тому в нас немає безмежних можливостей для використання Storm Shadow і SCALP, додав він. Хоча поставлені перед ними завдання вони виконують дуже ефективно - ураження двох російських суден у порту Севастополя, включно з новою субмариною, є доказом цього.

"Моя особиста думка - рішення щодо "атакамсів" для України вже є і воно - позитивне. Єдине, що потрібно дочекатися відповідного застосування цих ракет, після якого буде оголошено про те, що США передали їх Україні", - пояснив Мусієнко.

Повідомлення преси про можливу передачу Штатами ATACMS

Нагадаємо, що Україна вже з минулого року закликає США надати далекобійні ракетні ATACMS, які здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів. При цьому Вашингтон поки що утримується від відправки в нашу країну такого озброєння.

При цьому 8 вересня ABC News писало, що два американські чиновники заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії ATACMS. Вони можуть бути включені до нового пакета допомоги, а постачання може відбутися через місяці.

Після цього зі схожим твердженням з'явилася публікація Financial Times. Один із високопоставлених співробітників адміністрації Байдена заявив журналістам, що рішення може бути ухвалене найближчим часом.