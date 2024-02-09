ATACMS, 60 млрд доларів і не тільки: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США

Президент нагадав, що делегацію конгресменів очолив голова комітету Палати представників США з питань розвідки.

У ході переговорів Зеленський поінформував американських законодавців про актуальну ситуацію на полі бою, критичні загрози та необхідність продовження підтримки української оборони.

Також, за словами глави держави, під час обговорень було порушено три ключові питання:

необхідність підтримки цього року та нового американського пакету, який ще обговорюють;

постачання систем протиповітряної оборони - саме Patriot;

необхідність рішення про передачу Україні далекобійних ракет, у тому числі ATACMS на 300 кілометрів.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США закінчилися гроші, які були передбачені на допомогу Україні. Ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу нове фінансування допомоги нашій країні понад 60 млрд доларів.

Така ініціатива увійшла до пакету, в якому також були гроші для Ізраїлю та Тайваню і фінансування захисту кордонів.

Через розбіжності між демократами та республіканцями щодо захисту кордонів пакет так і не підтримав Конгрес США.

Нині ж у Сенаті розглядають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню окремо від питання кордонів.