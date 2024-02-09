RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ATACMS, 60 млрд долларов и не только: Зеленский встретился с делегацией Конгресса США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 февраля, провел встречу с делегацией американский конгрессменов. Одной из тем стало финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов, которое рассматривает Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Президент напомнил, что делегацию конгрессменов возглавил председатель комитета Палаты представителей США по вопросам разведки.

В ходе переговоров Зеленский проинформировал американских законодателей об актуальной ситуации на поле боя, критических угрозах и необходимость продолжения поддержки украинской обороны. 

Также, по словам главы государства, в ходе обсуждений были подняты три ключевых вопроса:

  • необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который еще обсуждают;
  • поставки систем противовоздушной обороны - конкретно Patriot;
  • необходимость решения о передаче Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS на 300 километров. 

Помощь Украине от США

Напомним, у США закончились деньги, которые были предусмотрены на помощь Украине. Еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса новое финансирование помощи нашей стране на более 60 млрд долларов. 

Такая инициатива вошла в пакет, в котором также были деньги для Израиля и Тайваня и финансирование защиты границ. 

Из-за разногласий между демократами и республиканцами в вопросе защиты границ пакет так и не поддержал Конгресс США. 

Сейчас же в Сенате рассматривают помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от вопроса границ

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиракетиПомощь УкраинеПВОВоенная помощьКонгресс США