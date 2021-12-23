Астрономы обнаружили в нашей галактике 70 планет-странников

Астрономы, используя несколько телескопов Европейской Южной обсерватории (ESO) и других инструментов, обнаружили по меньшей мере 70 новых планет-странников в нашей галактике Млечный Путь. Обнаруженная группа планет находится около 420 световых лет от Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейской южной обсерватории (ESO).

Астрономы нашли по меньшей мере 70 планет-странников, чью массу можно сравнить с массой Юпитера, в регионе звездообразования, расположенном в созвездиях Скорпиона и Змееносца.

"Это самая большая группа планет-странников, когда-либо открытых, что является важным шагом на пути к пониманию происхождения и особенностей этих таинственных галактических кочевников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того чтобы выявить такое количество планет-странников, команда астрономов использовала данные, охватывающие около 20 лет из ряда телескопов на Земле и в космосе.

Стоит отметить, что планета-странник - это объект, имеющий массу, сравнимую с планетарной, и является по сути планетой, но не вращаются вокруг звезды, а свободно перемещаются сами по себе.