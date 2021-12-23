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Астрономы обнаружили в нашей галактике 70 планет-странников

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Четверг 23 декабря 2021 11:31
Астрономы обнаружили в нашей галактике 70 планет-странников Фото: астрономы обнаружили в нашей галактике 70 планет-странников (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Астрономы, используя несколько телескопов Европейской Южной обсерватории (ESO) и других инструментов, обнаружили по меньшей мере 70 новых планет-странников в нашей галактике Млечный Путь. Обнаруженная группа планет находится около 420 световых лет от Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейской южной обсерватории (ESO).

Астрономы нашли по меньшей мере 70 планет-странников, чью массу можно сравнить с массой Юпитера, в регионе звездообразования, расположенном в созвездиях Скорпиона и Змееносца.

"Это самая большая группа планет-странников, когда-либо открытых, что является важным шагом на пути к пониманию происхождения и особенностей этих таинственных галактических кочевников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того чтобы выявить такое количество планет-странников, команда астрономов использовала данные, охватывающие около 20 лет из ряда телескопов на Земле и в космосе.

Стоит отметить, что планета-странник - это объект, имеющий массу, сравнимую с планетарной, и является по сути планетой, но не вращаются вокруг звезды, а свободно перемещаются сами по себе.

Напомним, недавно NASA пришлось отменить выход в открытый космос за час до его начала, а несколькими неделями ранее астронавты на Международной космической станции экстренно прятались в своих кораблях из-за риска критического повреждения. Причина всех этих инцидентов – космический мусор.

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