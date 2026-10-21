Астрономічний ажіотаж: GTA 6 заробила понад 630 мільйонів доларів ще до запуску

Статистика продажів та абсолютне домінування PS5

Загалом аналітики зафіксували понад 6,45 мільйона оформлених передзамовлень на платформах PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Абсолютним лідером за користувацьким попитом виявилася консоль від Sony:

На PlayStation 5 припало 74 відсотки від усіх оформлених покупок, що принесло розробникам 468 мільйонів доларів.

Частка Xbox Series X/S склала 26 відсотків, забезпечивши решту 162 мільйони доларів прибутку.

Експерти зазначають, що такі показники перевищують повноцінні виторги багатьох успішних ігор за весь термін їхнього життєвого циклу.

GTA 6 заробляє мільярди ще до старту (схема: Sensor Tower)

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Прогнози на тиждень релізу

Очікується, що фінансові показники суттєво зростуть із початком тижня попереднього завантаження гри, який передує офіційному запуску 19 листопада.

Гра виходить через 13 років після релізу GTA V, тож розробники залучили грандіозні інвестиції. Раніше стало відомо, що Rockstar вклала у створення та маркетинг проєкту понад 2 мільярди доларів.

Проте аналітики прогнозують, що лише за перший тиждень після запуску глобальна виручка GTA 6 може досягти астрономічних 5,2 мільярда доларів.

Скоріше за все, це зробить цей реліз найбільшим в історії розважальної гейм-індустрії.

Нагадаємо - раніше Sony представила дві лімітовані версії контролерів DualSense для PlayStation 5 у стилі Grand Theft Auto 6. Новинки надійдуть у продаж 19 листопада - одночасно з релізом гри.

Розробники підготували два колірні варіанти:

White Limited Edition : втілює атмосферу Вайс-Сіті під час світанку з його білими пісками та пастельним небом.

: втілює атмосферу Вайс-Сіті під час світанку з його білими пісками та пастельним небом. Black Limited Edition: передає енергію та сяйво неонових вогнів нічного міста.

Обидва контролери отримали спеціальне покриття-хамелеон, яке змінює відтінки залежно від освітлення, імітуючи кольори заходу сонця. Також на корпуси нанесено офіційний логотип Grand Theft Auto 6 та об'ємні текстурні деталі у формі пальм