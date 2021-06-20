Астронавты установили на МКС новую солнечную панель, - NASA

Выход астронавтов NASA в космический вакуум начался в 7:42 по времени Восточного побережья США (в 14:42 по киевскому времени) из модуля Quest.

Астронавты смонтировали на ферме P6 одну из двух панелей батарей iROSA, которые 5 июня доставил на станцию грузовой корабль Dragon компании SpaceX.

Вторая солнечная панель будет установлена на МКС 25 июня в ходе предстоящего выхода астронавтов в открытый космос.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования МКС.