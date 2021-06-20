Астронавты установили на МКС новую солнечную панель, - NASA

В воскресенье, 20 июня, астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке, входящие в состав экипажа Международной космической станции, вышли в открытый космос. Они установили на МКС новую панель солнечной батареи.
Об этом сообщает NASA.
Выход астронавтов NASA в космический вакуум начался в 7:42 по времени Восточного побережья США (в 14:42 по киевскому времени) из модуля Quest.
Астронавты смонтировали на ферме P6 одну из двух панелей батарей iROSA, которые 5 июня доставил на станцию грузовой корабль Dragon компании SpaceX.
Вторая солнечная панель будет установлена на МКС 25 июня в ходе предстоящего выхода астронавтов в открытый космос.
Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования МКС.