Астронавти встановили на МКС нову сонячну панель, - NASA

У неділю, 20 Червня, астронавти Шейн Кімброу і Тома Песке, що входять до складу екіпажу Міжнародної космічної станції, вийшли у відкритий космос. Вони встановили на МКС нову панель сонячної батареї.
Про це повідомляє NASA.
Вихід астронавтів NASA в космічний вакуум почався о 7:42 за часом східного узбережжя США (о 14:42 за київським часом) з модуля Quest.
Астронавти змонтували на фермі P6 одну з двох панелей батарей iROSA, які 5 червня доставив на станцію вантажний корабель Dragon компанії SpaceX.
Друга сонячна панель буде встановлена на МКС 25 червня в ході майбутнього виходу астронавтів у відкритий космос.
Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.