RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Астронавти встановили на МКС нову сонячну панель, - NASA

Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 Червня, астронавти Шейн Кімброу і Тома Песке, що входять до складу екіпажу Міжнародної космічної станції, вийшли у відкритий космос. Вони встановили на МКС нову панель сонячної батареї.

Про це повідомляє NASA.

Вихід астронавтів NASA в космічний вакуум почався о 7:42 за часом східного узбережжя США (о 14:42 за київським часом) з модуля Quest.

Астронавти змонтували на фермі P6 одну з двох панелей батарей iROSA, які 5 червня доставив на станцію вантажний корабель Dragon компанії SpaceX.

Друга сонячна панель буде встановлена на МКС 25 червня в ході майбутнього виходу астронавтів у відкритий космос.

Панелі дозволять генерувати більше електроенергії для забезпечення функціонування МКС.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAМКС