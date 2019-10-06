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Астронавти NASA завершили багатогодинний вихід у відкритий космос з борту МКС

Новини » Телеком & IT    06.10.2019 - 22:50
Астронавти NASA завершили багатогодинний вихід у відкритий космос з борту МКС
Фото: NASA (з відкритих джерел)

Астронавти замінили акумулятори для сонячних панелей МКС

Американські астронавти Крістіна Кох і Ендрю Морган у неділю, 6 жовтня, завершили багатогодинний вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA).

під час виходу у відкритий космос вони замінили акумулятори для сонячних панелей МКС. Зокрема, в ході 6,5-годинного виходу в космос, що почалася в 14:39 (за київським часом), вони замінили два старих нікель-водневих акумулятора на нові, більш потужні літій-іонні на опорному сегменті P6 ферми МКС, до якої кріпиться пара сонячних панелей.

Шість нових акумуляторів були доставлені на станцію 28 вересня японським вантажним кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Білий лелека 8"). Перед початком операції акумулятори були витягнуті з "вантажівки" та підведені до місця монтажних робіт за допомогою дистанційної руки-маніпулятора станції Canadarm-2.

Нагадаємо, раніше NASA підписало контракт з корпорацією Lockheed Martin, яка виграла контракт на будівництво космічних кораблів Orion, призначених для запусків на Місяць в рамках програми Artemis.

Японія запустила на МКС вантажний космічний корабель NASA підписало контракт на будівництво кораблів для польотів на Місяць
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