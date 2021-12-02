Астронавты NASA сегодня выйдут в открытый космос для замены антенны: трансляция

"Том Маршберн и Кайла Бэррон рискнут выйти за пределы Международной космической станции, начиная с 07:10 утра по восточному времени (12:10 UTC) для замены антенны", - говорится в сообщении.

Как информируют в NASA выход астронавтов запланирован на 07:10 по времени восточного побережья США (в 14: 10 по киевскому времени) из модуля Quest. Сама же трансляция начнется уже в 12:30.

Предполагается, что выход астронавтов продлится около 6,5 часа.