Астронавти NASA сьогодні вийдуть у відкритий космос для заміни антени: трансляція

У четвер, 2 грудня американські астронавти Том Маршберн та Кайла Беррон вийдуть у відкритий космос із борту Міжнародної космічної станції. Вони замінять на поверхні МКС антену, що вийшла із ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) в Twitter.
"Том Маршберн та Кайла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени", - йдеться в повідомленні.
Як інформують у NASA вихід астронавтів запланований на 07:10 за часом Східного узбережжя США (о 14:10 за київським часом) з модуля Quest. Сама ж трансляція почнеться вже о 12:30.
Передбачається, що вихід астронавтів триватиме близько 6,5 години.
Нагадаємо, раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) перенесло вихід астронавтів на МКС у відкритий космос, що був запланований на 30 листопада.
Причиною тому називали "ймовірні ризики", як пізніше стало відомо космічне сміття, що становило ризики для астронавтів.