Астронавти NASA сьогодні вийдуть у відкритий космос для заміни антени: трансляція

"Том Маршберн та Кайла Беррон ризикнуть вийти за межі Міжнародної космічної станції починаючи з 07:10 ранку за східним часом (12:10 UTC) для заміни антени", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у NASA вихід астронавтів запланований на 07:10 за часом Східного узбережжя США (о 14:10 за київським часом) з модуля Quest. Сама ж трансляція почнеться вже о 12:30.

Передбачається, що вихід астронавтів триватиме близько 6,5 години.