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Астронавт МКС показал как выглядит ночной Египет из космоса: яркий кадр

Автор: Сергей Пышкин

Американский астронавт NASA Шейн Кимбро поделился очередным ярким кадром, который был сделан из иллюминатора Международной космической станции (МКС). На этот раз он сфотографировал ночной Каир - столицу Египта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт астронавта Шейна Кимбрия

"Каир ярко сияет с МКС. Каир, столица Египта, расположенная на реке Нил", - отметил Кимбро.

По словам астронавта, в центре столицы находится площадь Тахрир и огромный музей, содержащий в себе множество старинных предметов, включая королевских мумий и позолоченные артефакты Тутанхамона.

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