Астронавт МКС показал как выглядит ночной Египет из космоса: яркий кадр

Американский астронавт NASA Шейн Кимбро поделился очередным ярким кадром, который был сделан из иллюминатора Международной космической станции (МКС). На этот раз он сфотографировал ночной Каир - столицу Египта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт астронавта Шейна Кимбрия
"Каир ярко сияет с МКС. Каир, столица Египта, расположенная на реке Нил", - отметил Кимбро.
По словам астронавта, в центре столицы находится площадь Тахрир и огромный музей, содержащий в себе множество старинных предметов, включая королевских мумий и позолоченные артефакты Тутанхамона.