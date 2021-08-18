Астронавт МКС показал яркие кадры Венеции из космоса

Французский астронавт МКС Тома Песке продолжает делиться яркими фотографиями Земли из космоса. На этот же раз, мужчина продемонстрировал как выглядит Венеция с борта станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу астронавта.

Отметим, что Международная космическая станция находится на высоте 400 километров. Обычно, именно из модуля "Купол" Песке и делает кадры Земли, которые по настоящему впечатляют.

В этот же раз, на новых кадрах астронавта можно увидеть яркую Венецию и одно из самых любимых мест среди туристов - остров Лидо.

Фото: Астронавт показал фотографии Венеции с МКС (facebook.com/ESAThomasPesquet)

Добавим, что астронавты делятся не только фотографиями городов, иногда же им приходится оценивать масштабы бедствия, как это было, например, с лесными пожарами.

Хотя последний раз Песке было трудно устоять перед зрелищным полярным сиянием.