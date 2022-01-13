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AstraZeneca заявила об эффективности своей бустерной дозы против "Омикрона"

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Лондон, Четверг 13 января 2022 17:41
AstraZeneca заявила об эффективности своей бустерной дозы против "Омикрона" Фото: бустерная доза AstraZeneca эффективна против "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания AstraZeneca заявила об эффективности бустерной дозы ее вакцины против штамма "Омикрон". Исследования показали, что третья прививка увеличивает количество антител как против нового варианта, так и других типов коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании отметили, что повышенный ответ иммунной системы наблюдался после введения бустерной дозы AstraZeneca, в том числе против штамма "Дельта" у людей, которые были предварительно привиты препаратом Vaxzevria или мРНК-вакцинами.

В AstraZeneca заявили, что результаты исследований подтверждают возможность использования третьей дозы вакцины компании независимо от того, какими препаратами человек прививался ранее.

Производитель добавил, что предоставят данные исследования регуляторам всех стран, учитывая острую необходимость ревакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее проведенные исследования показали высокую эффективность бустерных доз мРНК-вакцин против штамма "Омикрон".

Отметим, в Украине бустерные дозы начали делать в начале января текущего года. По данным на 13 января, третью прививку получили уже более 56 тысяч украинцев.

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