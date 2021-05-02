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AstraZeneca останавливает производство вакцин в Латинской Америке, за исключением Бразилии

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 00:31
AstraZeneca останавливает производство вакцин в Латинской Америке, за исключением Бразилии Фото: в Латинской Америки остановили производство AstraZeneca (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

AstraZeneca останавливает производство вакцин против COVID-19 в Латинской Америке. Исключением остается Бразилия.

Об этом сообщает Reuters.

При этом компания заявила, что все равно выполнит обязательства по доставке в регион 150 миллионов доз в этом году.

Производитель лекарств заявил, что производство было замедлено из-за нехватки важных материалов и длительных проверок.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС из-за сокращения поставок вакцины в страны сообщества. По ее словам, в первом квартале 2021 года компания поставила в страны Евросоюза только 30% от согласованного количества препарата.

Напомним, в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

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