AstraZeneca зупиняє виробництво вакцин в Латинській Америці, за винятком Бразилії

При цьому компанія заявила, що все одно виконає зобов'язання з доставлення в регіон 150 мільйонів доз в цьому році.

Виробник ліків заявив, що виробництво було уповільнено через брак важливих матеріалів і тривалих перевірок.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила компанії AstraZeneca забороною на експорт вакцини від коронавірусу з ЄС через скорочення постачання вакцини в країни спільноти. За її словами, в першому кварталі 2021 року компанія поставила в країни Євросоюзу тільки 30% від узгодженої кількості препарату.