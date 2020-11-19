AstraZeneca огласит результаты массового испытания вакцины от COVID к Рождеству

Результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству. Пока же препарат показывает способность построить иммунитет у пациентов старше 70 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Испытания третьей фазы еще продолжаются, но уже сейчас разработчики отмечают, что препарат имеет положительный отклик организма у добровольцев старше 70 лет. При вводе препарата наблюдалась сильная реакция на антитела и T-клетки, что считается "обнадеживающим показателем".

Напомним, результаты массовых испытаний вакцины уже объявили разработчики Moderna, а также Pfizer и BioNTech. Оба кандидата на вакцину покаали около 95% эффективности при курсе лечения из двух доз.

Ряд стран уже договорились о поставках вакцин этих компаний. В США до конца года рассчитывают получить 20 миллионов доз.

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что по глобальному механизму COVAX Украина получит восемь миллионов доз вакцин в первой половине 2021 года. Среди них фаворитами как раз являются препараты от Pfizer, Moderna и AstraZeneca, поскольку они дальше других прошли в испытаниях.

В то же время, директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.