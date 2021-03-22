Компания AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводили контроль качества вакцины CoviShield, которая применяется в Украине. Он является обязательным на всех этапах производственного процесса.

Об этом говорится в ответе компании AstraZeneca РБК-Украина.

"Институт сыворотки Индии производит вакцину, разработанную компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, под торговым названием CoviShield. AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводили контроль качества, который является обязательным на всех этапах производственного процесса", - указано в ответе.

Подчеркивается, что контроль качества является обязательным независимо от того, кто является производителем (организация-партнер или AstraZeneca).

"Все организации-сублицензиатами, в том числе Институт сыворотки Индии, распределяют производимые ими партии вакцины самостоятельно. Условия поставки, в свою очередь, определяются двусторонними соглашениями с правительствами стран и зависят от одобрения национальным регулятором в сфере здравоохранения", - отметили в компании.

В Украине зарегистрированная вакцина CoviShield была также одобрена ВОЗ.

В компании подчеркнули, что заключили четыре сублицензионные соглашения, согласно которым организации-сублицензиатами будут осуществлять производство и распределение производимых ими партий вакцин.

"Один из сублицензиатов - Институт сыворотки Индии, крупнейший в мире производитель вакцин по количеству производимых доз. Институт сыворотки Индии поставляет вакцины в более чем 170 стран мира", - говорится в сообщении.