ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводили контроль качества вакцины CoviShield

Новина українською → Украина, Понедельник 22 марта 2021 11:06
AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводили контроль качества вакцины CoviShield Фото: вакцина (пресс-служба Киевской ОДА)
Автор: Ульяна Безпалько, Юлия Струк

Компания AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводили контроль качества вакцины CoviShield, которая применяется в Украине. Он является обязательным на всех этапах производственного процесса.

Об этом говорится в ответе компании AstraZeneca РБК-Украина.

"Институт сыворотки Индии производит вакцину, разработанную компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, под торговым названием CoviShield. AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводили контроль качества, который является обязательным на всех этапах производственного процесса", - указано в ответе.

Подчеркивается, что контроль качества является обязательным независимо от того, кто является производителем (организация-партнер или AstraZeneca).

"Все организации-сублицензиатами, в том числе Институт сыворотки Индии, распределяют производимые ими партии вакцины самостоятельно. Условия поставки, в свою очередь, определяются двусторонними соглашениями с правительствами стран и зависят от одобрения национальным регулятором в сфере здравоохранения", - отметили в компании.

В Украине зарегистрированная вакцина CoviShield была также одобрена ВОЗ.

В компании подчеркнули, что заключили четыре сублицензионные соглашения, согласно которым организации-сублицензиатами будут осуществлять производство и распределение производимых ими партий вакцин.

"Один из сублицензиатов - Институт сыворотки Индии, крупнейший в мире производитель вакцин по количеству производимых доз. Институт сыворотки Индии поставляет вакцины в более чем 170 стран мира", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин пришел к выводу, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски. Однако государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.

Как писало РБК-Украина, французский медицинский регулятор 19 марта одобрил восстановление использования COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Однако отметил, что ее следует вводить только людям в возрасте 55 лет и старше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина Коронавирус
NEWS
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию