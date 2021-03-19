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Во Франции вакцину AstraZeneca рекомендовали только для людей старше 55 лет

Новина українською → Франция, Пятница 19 марта 2021 15:09
Во Франции вакцину AstraZeneca рекомендовали только для людей старше 55 лет Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Французский медицинский регулятор 19 марта одобрил возобновление использования COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Однако отмечается, что ее следует вводить только людям в возрасте 55 лет и старше.

Об этом сообщает Reuters.

Франция была одной из более десятка государств Европейского Союза, которые на этой неделе прекратили использование англо-шведской вакцины после сообщений о свертываемости крови у небольшого количества получателей прививки.

Служба контроля за медпрепаратами ЕС (EMA) в четверг заявила, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски.

Национальный орган здравоохранения Франции (HAS) отметил признаки того, что свертываемостью крови страдают в основном молодые люди, риск смерти у которых ниже, чем у пожилых людей.

"Учитывая данные, предоставленные EMA, HAS считает, что вакцинация препаратом AstraZeneca может немедленно восстановиться. Однако EMA обнаружила возможный повышенный риск (тромбоза) у людей моложе 55 лет. HAS рекомендует применять вакцину AstraZeneca на этом этапе только для людей в возрасте от 55 лет, которые являются приоритетной для вакцинации категорией людей", - говорится в заявлении французского регулятора.

Вскоре будут предоставлены инструкции лицам в возрасте до 55 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, сообщил HAS.

Напомним, с сегодняшнего дня, 19 марта, в некоторых регионах Франции вводится локдаун. Усиление карантина началось с полуночи 19 марта в 16 наиболее пострадавших от COVID-19 департаментах страны.

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