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Астраханський НПЗ зупинив випуск нафтопродуктів через аварію - Reuters

Середа 03 квітня 2024 06:56
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Астраханський НПЗ зупинив випуск нафтопродуктів через аварію - Reuters Фото: астраханський НПЗ зупинив випуск нафтопродуктів через аварію (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Астраханський газопереробний завод аварійно припинив виробництво нафтопродуктів після ремонту напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Установка первинної переробки конденсату була тимчасово зупинена 30 березня задля ремонту технологічного трубопроводу на Астраханському НПЗ. А 1 квітня пресслужба заводу повідомила, що ремонтні роботи було завершено.

Один із представників компанії зазначив, що виробництво світлих нафтопродуктів буде відновлено.

Також повідомляється, що російський Астраханський НПЗ зупинив переробку сировини, випуск товарного автобензину та дизельного пального, 31 березня через раптове технічне обслуговування.

"Навіть якщо потужність заводу не є критично важливою для Росії, його припинення, можливо, викличе занепокоєння в Москві стосовно широкомасштабних перерв у роботі нафтопереробних установок через атаки з боку українських безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, два трейдери підтвердили, що отримали інформацію від Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі про те, що продаж дизельного палива і бензину з заводу був призупинений через непередбачене припинення виробництва нафтопродуктів.

У 2023 році завод виробив 703 тисяч тонн бензину, що становить 1,6% від загальноросійського обсягу, а також 492 000 тонн дизельного палива (0,6%) і 299 000 тонн мазуту (0,7%).

Нагадаємо, Україна вдарила по НПЗ у Татарстані. Як зазначило джерело, це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.

Крім того, Україна застосовує дрони зі ШІ для атак на енергетичну галузь Росії. Так, атаки НПЗ Росії стають більш можливими завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю й обладнання деяких з них штучним інтелектом (ШІ).

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