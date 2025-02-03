Астраханський газопереробний завод зупинився через удар дронів

Він стверджує, що "отримавши завчасні сигнали про небезпеку БПЛА, підприємство зупинило свою роботу, що дало змогу не допустити викидів і уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки".

Губернатор також заявив, що повідомлення в соціальних мережах про наслідки атаки та екологічну катастрофу нібито "мають український слід", а їхні цілі "посіяти паніку серед жителів регіону".

"Росприроднаглядом і службою моніторингу ГПЗ ведеться постійний аналіз екологічного стану повітря. Перевищень норм немає", - заявив Бабушкін.

Астраханський газопереробний завод "Газпрому" - один із найбільших у світі газохімічних комплексів. Працює з 1985 року: дві черги заводу були по черзі запущені в експлуатацію в 1986, 1997 роках. Чисельність співробітників 5600 осіб. Є найбільшим підприємством Астраханської області. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо.

Атака дронів 3 лютого

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого територія Росії знову зазнала атаки дронів. Зокрема, під ударом опинився газопереробний завод під Астраханню.

Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату і виробництво бензину, дизельного пального і не тільки...

Цей завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування військової сфери.

Також у ніч на 3 лютого в російському Волгограді дрони атакували НПЗ, що належить "Лукойлу".