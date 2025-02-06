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Aston Martin представив гіперкар для змагань на витривалість

Четвер 06 лютого 2025 13:15
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Aston Martin представив гіперкар для змагань на витривалість Фото: Aston Martin представив гіперкар для змагань на витривалість (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Aston Martin представила ​​гоночну версію гіперкара Valkyrie для участі у міжнародному чемпіонаті WEC та американській серії IMSA гонок на витривалість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повна назва гоночної версії вийшла невигадливою: Aston Martin Valkyrie Hypercar. Під час випробувань прототипи пройшли 15 тисяч тестових кілометрів на найкращих гоночних трасах світу. Причому такий Aston Martin виявився єдиним автомобілем у своїй категорії, створеним на основі серійної машини, адже решта машин класу LMH – суто гоночні прототипи.

Aston Martin представив гіперкар для змагань на витривалість

Від дорожньої машини прототипу дістався і могутній атмосферний двигун Cosworth V12 об'ємом 6,5 л. Через обмеження гоночного регламенту його потужність знижена з 1000 к.с. до 680 к.с. З іншого боку, це дозволило інженерам оптимізувати характеристики двигуна, щоб досягти тягових показників, які притаманні марафонським болідам.

Цього сезону участь у змаганнях візьмуть три прототипи Aston Martin Valkyrie. Два вирушать підкорювати міжнародний чемпіонат WEC, а ще один візьме участь в американській серії IMSA, включаючи знамениту гонку "12 годин Себрінга". Але все ж таки бойовий дебют гоночної "Валькірії" відбудеться 28 лютого на марафоні Qatar 1812 km.

Aston Martin представив гіперкар для змагань на витривалість

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