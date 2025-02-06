Aston Martin представил гиперкар для соревнований на выносливость

Компания Aston Martin представила гоночную версию гиперкара Valkyrie для участия в международном чемпионате WEC и американской серии IMSA гонок на выносливость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Полное название гоночной версии получилось незатейливым: Aston Martin Valkyrie Hypercar. В ходе испытаний прототипы прошли 15 тысяч тестовых километров на лучших гоночных трассах мира. Причем такой Aston Martin оказался единственным автомобилем в своей категории, созданным на основе серийной машины, ведь остальные машины класса LMH - сугубо гоночные прототипы.

От дорожной машины прототипу достался и мощный атмосферный двигатель Cosworth V12 объемом 6,5 л. Из-за ограничений гоночного регламента его мощность снижена с 1000 л.с. до 680 л.с. С другой стороны, это позволило инженерам оптимизировать характеристики двигателя, чтобы достичь тяговых показателей, которые присущи марафонским болидам.

В этом сезоне участие в соревнованиях примут три прототипа Aston Martin Valkyrie. Два отправятся покорять международный чемпионат WEC, а еще один примет участие в американской серии IMSA, включая знаменитую гонку "12 часов Себринга". Но все же боевой дебют гоночной "Валькирии" состоится 28 февраля на марафоне Qatar 1812 km.