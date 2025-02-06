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Aston Martin представил гиперкар для соревнований на выносливость

Четверг 06 февраля 2025 13:15
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Aston Martin представил гиперкар для соревнований на выносливость Фото: Aston Martin представил гиперкар для соревнований на выносливость (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Aston Martin представила гоночную версию гиперкара Valkyrie для участия в международном чемпионате WEC и американской серии IMSA гонок на выносливость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Полное название гоночной версии получилось незатейливым: Aston Martin Valkyrie Hypercar. В ходе испытаний прототипы прошли 15 тысяч тестовых километров на лучших гоночных трассах мира. Причем такой Aston Martin оказался единственным автомобилем в своей категории, созданным на основе серийной машины, ведь остальные машины класса LMH - сугубо гоночные прототипы.

Aston Martin представил гиперкар для соревнований на выносливость

От дорожной машины прототипу достался и мощный атмосферный двигатель Cosworth V12 объемом 6,5 л. Из-за ограничений гоночного регламента его мощность снижена с 1000 л.с. до 680 л.с. С другой стороны, это позволило инженерам оптимизировать характеристики двигателя, чтобы достичь тяговых показателей, которые присущи марафонским болидам.

В этом сезоне участие в соревнованиях примут три прототипа Aston Martin Valkyrie. Два отправятся покорять международный чемпионат WEC, а еще один примет участие в американской серии IMSA, включая знаменитую гонку "12 часов Себринга". Но все же боевой дебют гоночной "Валькирии" состоится 28 февраля на марафоне Qatar 1812 km.

Aston Martin представил гиперкар для соревнований на выносливость

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Aston Martin Автомобильный рынок
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