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"Астон Мартин" первым представил реальный болид Формулы-1 на сезон-2022

Автор: Андрей Вырва

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" представила новый болид, на котором гонщики проведут сезон-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Астон Мартина".

Окрашенную в фирменный темно-зеленый цвет и оснащенную мотором "Mercedes" новинку представили владелец команды Лоуренс Стролл и пилоты Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Главное отличие в ливрее – оно немного светлее, чем в прошлом году, и дополнена желтой полоской.

Машина получила название – AMR22.

11 февраля новый болид протестуют пилоты команды Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Заезды состоятся на автодроме "Сильверстоун".

Прошлый чемпионат стал для команды когда-то основанной Эдди Джорданом первым под названием "Астон Мартин". Результаты конюшни, однако, оказались хуже, чем были в предыдущем году под названием "Рейсинг Пойнт".

Команда всего трижды финишировала в топ-5 и набрала 77 очков по итогам сезона. Такой результат позволил опередить в Кубке конструкторов только трио аутсайдеров – "Альфа Ромео", "Уильямс" и "Хаас". Лучшая гонка "Астон Мартина" – Гран-При Азербайджана, где Феттель финишировал вторым.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Напомним, что пилот команды "Макларен" Ландо Норрис продлил контракт с командой до 2025 года.

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Формула-1