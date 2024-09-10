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"Астон Мартин" переманил культового конструктора чемпионских машин Формулы-1

Сильверстоун, Вторник 10 сентября 2024 13:14
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"Астон Мартин" переманил культового конструктора чемпионских машин Формулы-1 Фото: Эдриан Ньюи попозировал у болида новой команды (x.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорцив

Британская конюшня "Астон Мартин" объявила о переходе бывшего руководителя технического отдела "Ред Булла" Эдриана Ньюи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

65-летний специалист будет работать на родине. К новой конюшне он присоединится с 1 марта 2025 года.

Ньюи станет управляющим техническим партнером и акционером. Он будет готовить "Астон Мартин" к изменениям технического регламента перед сезоном-2026. Конкурентами британской команды в борьбе за именитого инженера были "Феррари", "Уильямс" и "Альпин".

В нынешнем сезоне "Астон Мартин" провалился в группу середняков Формулы-1. Пилоты команды – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл – вместе завоевали 74 очка и ни разу не поднялись на подиум. Оба гонщика будут выступать за британцев и в 2025 году.

Кто такой Эдриан Ньюи

Уроженец графства Эссекс, один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта. Окончил Университет Саутгемптона, получив степень с отличием в области аэронавтики.

В Формулу-1 попал в 1980 году, где присоединился к команде Эмерсона Фиттипальди. В середине 80-х работал в заокеанской серии CART. Первый болид F1 сконструировал для скромной конюшни "Марч" в 1988-м. Три года спустя перебрался в "Уильямс" и помог британской команде выиграть 4 чемпионских титула.

В 1997-2005 гг. работал в "Макларене". Там дважды чемпионом мира стал финн Хаккинен. В "Ред Булл" перебрался в 2006 году. Завоевал с австрийской конюшней 6 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов (Феттель – четыре, Ферстаппен – три). Звездный телеведущий Джереми Кларксон был одноклассником конструктора.

К слову, ранее пилот "Хааса" Магнуссен получил дисквалификацию на Гран-при Азербайджана.

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Aston Martin Формула-1
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