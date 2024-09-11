"Астон Мартін" націлився на Ферстаппена після переходу Ньюї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PlanetF1 .

Власник команди Лоуренс Стролл прагне підійти при повній зброї до сезону-2026 Королеви автоспорту. Саме тоді відбудуться рушійні зміни в регламенті чемпіонату.

Напередодні "Астон Мартін" оголосив про перехід британського інженера Ньюї. Він розпочне роботу в британській стайні навесні 2025 року. Головним завданням культового конструктора стане якраз підготовка до регламентних змін.

Натомість керівництво команди зосередиться на кадровому підсиленні. Головний акціонер "Астон Мартіна" готовий пожертвувати місцем власного сина в F1 заради запрошення Ферстаппена. Нідерландець нібито незадоволений відходом Ньюї з "Ред Булла" та волів би возз'єднатися з творцем чемпіонських болідів.

Хто такий Макс Ферстаппен

Нідерландський гонщик, уродженець бельгійської провінції Лімбург. Син пілота 90-х Йоса Ферстаппена ("Бенеттон", "Сімтек", "Ерроуз", "Тіррелл", "Стюарт", "Мінарді").

До молодіжної команди Red Bull потрапив у 2014 році та відразу став тест-пілотом резервної команди – "Торо Россо". У сезоні-2015 дебютував на рівні F1 та набрав 49 очок для другої команди "червоних биків". Посеред сезону-2016 перебрався в "Ред Булл" і зумів здобути дебютну перемогу в першому ж гран-прі.

Триразовий чемпіон Королівських автоперегонів (2021, 2022, 2023). Загалом провів 201 гонку Формули-1, у яких здобув 61 перемогу та 108 разів зійшов на подіум. Зустрічається з Келлі Піке – донькою 3-разового чемпіона світу Нельсона Піке та колишньою російського пілота Даніїла Квята.