Астероїд, що знищив динозаврів, був унікальним: що це означає

Ізотопний "відбиток" астероїда Чиксулуб

Оскільки сам астероїд діаметром від 10 до 15 кілометрів повністю випарувався під час зіткнення на швидкості 64 000 км/год, дослідники вивчали зразки глобального граничного шару Крейда-Палеогену (K-Pg), зокрема глинисті відклади з геологічного розрізу Стівнс-Клінт у Данії.

Вимірявши співвідношення стабільних ізотопів нікелю у багатому на іридій шарі, геохіміки встановили, що космічне тіло належало до рідкісного класу вуглецевих хондритів типу CO (Ornans).

Загалом на вуглецеві хондрити припадає лише близько 5 відсотків усіх метеоритів, знайдених на Землі, а підтип CO становить крихітну частку цієї групи.

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Перегляд механізму глобального замерзання

Первинні породи класу CO є найпримітивнішим матеріалом Сонячної системи, проте вони бідні на леткі елементи - вуглець, цинк, воду та сірку.

Це відкриття змінює розуміння факторів кліматичного колапсу, а саме:

Зменшення частки космічної сірки: астероїд приніс на Землю значно менше сірки, ніж закладалося у попередніх кліматичних моделях.

Ключова роль земних порід: випаровування самих порід півострова Юкатан та дрібний силікатний пил стали основними чинниками блокування сонячного світла й тривалого похолодання.

Зсув у наукових моделях: катастрофічний ефект викликали саме вибиті в атмосферу земні породи, а не внутрішній хімічний склад космічного тіла.

Окрім того, приналежність до класу CO вказує на те, що астероїд сформувався у віддаленому регіоні Сонячної системи поблизу Юпітера.

Його зіткнення із Землею було надзвичайно рідкісним збігом гравітаційних збурень та орбітальних траєкторій.