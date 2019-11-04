"Астана" под руководством украинского тренера установила рекорд чемпионата

"Астана" стала первым клубом, который шесть раз становился чемпионом Казахстана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Титул команда под руководством украинского тренера Романа Григорчука завоевала накануне после победы над "Тоболом" (1:0) за тур до окончания сезона-2019.

Впервые чемпионом "Астана" стала в 2014 году и с тех пор не отдает титул никому. Таким образом, команда побила рекорд павлодарского "Иртыша", в активе которого 5 побед в чемпионате.

В заключительном туре "Астана" примет тот самый "Иртыш". Посетить поединок сможет любой желающий - вход на домашний матч будет свободным. По его завершении команде будет вручаться чемпионский Тондо.

Григорчук в начале этого года вернулся после паузы к работе с "Астаной", которую он возглавил летом 2018.