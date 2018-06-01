Украинский тренер Григорчук возглавил "Астану"

Условия контракта неизвестны
Украинец Роман Григорчук назначен главным тренером действующего чемпиона Казахстана ФК "Астана". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Детали соглашения с 53-летним специалистом не уточняются.
На этой должности Григорчук сменил Григория Бабаяна, работавшего в клубе с марта.
Григорчук имеет опыт работы с клубами в групповой стадии Лиги Европы, куда четырежды выводил три разных клуба: латвийский "Венспилс", украинский "Черноморец", азербайджанскую "Габалу" (дважды). В сезоне 2013/2014 вместе с одесским клубом вышел в 1/16 финала турнира.
Напомним, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов объявил о подписании нового контракта с главным тренером "горняков" Паулу Фонсекой.