Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинский тренер Григорчук возглавил "Астану"

НовостиСпорт    01.06.2018 - 15:32
Фото: Роман Григорчук (fca.kz)
Фото: Роман Григорчук (fca.kz)

Условия контракта неизвестны

Украинец Роман Григорчук назначен главным тренером действующего чемпиона Казахстана ФК "Астана". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения с 53-летним специалистом не уточняются.

На этой должности Григорчук сменил Григория Бабаяна, работавшего в клубе с марта.

Григорчук имеет опыт работы с клубами в групповой стадии Лиги Европы, куда четырежды выводил три разных клуба: латвийский "Венспилс", украинский "Черноморец", азербайджанскую "Габалу" (дважды). В сезоне 2013/2014 вместе с одесским клубом вышел в 1/16 финала турнира.

Напомним, президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов объявил о подписании нового контракта с главным тренером "горняков" Паулу Фонсекой. 

Анчелотти официально возглавил "Наполи" Экс-тренер ПСЖ Эмери возглавил "Арсенал"
Теги публикации: Астана, тренер, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top