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"Астана" под руководством украинского тренера установила рекорд чемпионата

Новости » Спорт     04.11.2019 - 10:57
"Астана" под руководством украинского тренера установила рекорд чемпионата
Фото: Роман Григорчук (twitter.com/fc_astana)

Команда стала самым титулованным клубом Казахстана

"Астана" стала первым клубом, который шесть раз становился чемпионом Казахстана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Титул команда под руководством украинского тренера Романа Григорчука завоевала накануне после победы над "Тоболом" (1:0) за тур до окончания сезона-2019.

Впервые чемпионом "Астана" стала в 2014 году и с тех пор не отдает титул никому. Таким образом, команда побила рекорд павлодарского "Иртыша", в активе которого 5 побед в чемпионате.

В заключительном туре "Астана" примет тот самый "Иртыш". Посетить поединок сможет любой желающий - вход на домашний матч будет свободным. По его завершении команде будет вручаться чемпионский Тондо.

Григорчук в начале этого года вернулся после паузы к работе с "Астаной", которую он возглавил летом 2018.

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