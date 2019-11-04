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"Астана" під керівництвом українського тренера встановила рекорд чемпіонату

Новини » Спорт     04.11.2019 - 10:57
"Астана" під керівництвом українського тренера встановила рекорд чемпіонату
Фото: Роман Григорчук (twitter.com/fc_astana)

Команда стала найтитулованішим клубом Казахстану

"Астана" стала першим клубом, який шість разів ставав чемпіоном Казахстану з футболу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Титул команда під керівництвом українського тренера Романа Григорчука завоювала напередодні після перемоги над "Тобол" (1:0) за тур до закінчення сезону-2019.

Вперше чемпіоном "Астана" стала у 2014 році і з того часу не віддає титул нікому. Таким чином, команда побила рекорд павлодарського "Іртиша", в активі якого 5 перемог в чемпіонаті.

У заключному турі "Астана" прийме той самий "Іртиш". Відвідати поєдинок зможе будь-який бажаючий - вхід на домашній матч буде вільним. По його завершенні команді буде вручатися чемпіонський Тондо.

Григорчук на початку цього року повернувся після паузи до роботи з "Астаною", яку він очолив влітку 2018. Це вже його другий чемпіонський успіх з казахстанською командою.

До цього він працював з азербайджанським клубом "Габала", з яким також завойовував золоту медаль чемпіонату.

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