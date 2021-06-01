Ассоциация городов выступила против ряда законопроектов о застройке

Члены правления Ассоциации городов Украины 22 апреля единогласно приняли решение, в котором выражена позиция категорической неподдержки законопроектов №4561 и №4562 как таких, которые вредят местному самоуправлению и не обеспечивают достижения поставленной цели.

"Принятие законопроекта №4561 приведет к монополизации Министерства культуры и информационной политики в сфере охраны культурного наследия. Ассоциация отмечает, что в любой стране мира такая практика отсутствует. Действия Минкультуры являются безответственными и наносящими вред громадам. Все здания ненадлежащего качества были возведены именно с разрешения Минкультуры. Кроме того, министерство взяло за практику затягивать предоставления статусов памятников историческим зданиям, а это грозит уничтожением этих объектов", - говорится в письме.

Одновременно отмечается, что реализация законопроектов №4561 и №4562 никоим образом не усилит защиту памятников национального и местного значения; не обеспечит принятие правовых мер для охраны архитектурного наследия, предусмотренных Конвенцией об охране архитектурного наследия Европы, которой охрана архитектурного наследия определена одной из основных целей планирования застройки городской и сельской территорий.

"Кроме того, законопроект №4561 не учитывает принципы местного самоуправления, собственную компетенцию местного самоуправления, курса государства на децентрализацию полномочий органов исполнительной власти. Принятие законопроектов №4561 и №4562 значительно усложнит проведение проверок объектов культурного наследия, пресечение незаконных работ на них и применения к нарушителям штрафных санкций", - добавляют в АГУ.