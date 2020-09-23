Асоціація міст України заявляє про антиконстуційність законопроекту про столицю

"У порядку денному Верховної ради України на 29 вересня - 2 жовтня 2020 року заплановано розгляд проекту закону України "Про місто Київ - столицю України" №2143-3 від 24.09.2019 у другому читанні. Асоціація міст України наголошує на необхідності відхилення цього законопроекту", - йдеться на сайті.

Зокрема, асоціація звертає увагу на те, що:

законопроект, який суттєво змінює правовий статус органів місцевого самоврядування, виноситься на розгляд менше ніж на місяць до чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови. Це суперечить загальноєвропейській практиці. Особливо критичним є запровадження у статті 24 додаткових обмежень для депутатів Київської міської ради вже після висунення кандидатів політичними силами;

законопроєкт не відповідає ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституції України, оскільки запроваджує для органів місцевого самоврядування міста Києва правила, які суттєво відрізняються від загальних правил, що діють для інших органів місцевого самоврядування. Конституція передбачає для міста Києва чіткий перелік випадків, коли його правовий статус може відрізнятися від інших міст. Це питання адміністративно-територіального устрою, особливості столиці, а також особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування, які випливають з попередніх двох обставин. Натомість законопроєкт значно виходить за ці межі. Це створює небезпечний прецедент запровадження суттєвих відмінностей для окремої адміністративно-територіальної одиниці в супереч унітарному статусу України, а також створює численні колізії у законодавстві.

Законопроєкт не врахував вітчизняну та зарубіжну критику. По суті було відхилено пропозицію посередництва Ради Європи у проведенні консультацій між усіма зацікавленими сторонами.

У звязку з цим, Асоціація міст України звернулася до голови парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної ради України з проханням не підтримувати проект даний законопроект.

Раніше РБК-Україна писало, що у фракції "Слуга народу" планують встигнути до місцевих виборів розглянути закон про столицю.