Ассоциация газодобывающих компаний присоединилась к ФРНГ

Отмечается, что стороны будут сотрудничать для внедрения реформ и улучшения прозрачности отрасли, привлечения инвестиций, а также внедрения инноваций, передовых технологических решений и правовых практик. Сотрудничество станет весомым вкладом в развитие отрасли, которое требует совместных усилий крупнейших игроков рынка и экспертной поддержки на фоне пандемии и сопутствующего экономического кризиса.

"Украина имеет хороший потенциал для дальнейшего развития газодобычи. В отечественных недрах - сотни миллиардов кубометров запасов, которые можно и нужно детально разведывать и разрабатывать. Начало добычи на Черноморском шельфе и Юзовском участке на суше даст мощный импульс нашей отрасли и всей экономике. А современные технологии по интенсификации добычи помогут поддерживать существующие месторождения. Поэтому наша общая задача - всячески способствовать реформированию отрасли и упрощению бюрократических процедур, чтобы предприятия смогли максимально сосредоточиться на добывающем деле", - подчеркнул председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Объединение усилий на пути к содействию развитию газодобывающей отрасли позволит достичь лучших результатов и приблизит Украину к энергонезависимости. А это - один из приоритетов не только для нефтегазовой отрасли, но и экономики страны в целом. Ведь увеличение объемов добычи собственного газа позволит избавиться от импортной зависимости, а также создаст новые рабочие места и создаст дополнительные доходы в государственный и местные бюджеты, считают в ассоциации.

"Мы рады присоединиться к крупнейшему объединению нефтегазовых предприятий Украины. Совместными усилиями будем и дальше работать над важными инициативами для развития отечественной газодобычи. Речь идет об улучшении регуляторной среды, предоставлении налоговых стимулов для нефтегазодобывающего сектора, неизменность правил игры, привлечении новых инвестиций и обеспечении энергетической безопасности нашего государства", - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Напомним, ВОО "ФРНГ" - крупнейшее объединение нефтегазовых предприятий Украины, что ставит целью защиту стратегических интересов и энергетической независимости Украины, привлекает и аккумулирует качественную экономическую, отраслевую экспертизу, способствует развитию и внедрению образовательных программ для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли.

АГКУ объединяет 9 крупнейших газодобывающих предприятий Украины государственной и частной формы собственности. Совместно компании ассоциации добывают 93% украинского газа, создают более 26 тысяч рабочих мест и обеспечивают 5% поступлений в государственный бюджет.