В Ассоциации городов раскритиковали новую карту районов в Украине

Фото: Александр Слобожан (facebook Александр Слобожан)

Точный объем полномочий у районов вплоть до местных выборов останется под вопросом

В Ассоциации городов Украины категоричны по поводу оптимизации районов. Исполнительный директор АГУ Александр Слобожан остерегается, что реорганизация районного уровня застопорит реформу децентрализации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новая карта страны: как ликвидация районов повлияет на жизнь украинцев".

По его словам, точный объем полномочий у районов вплоть до местных выборов останется под вопросом. Изминения в закон про местные государственные администрации, местное самоуправление и Бюджетный кодекс могут принять после 25 октября.

"Что подтверждает эти вещи? Во-первых, введение императивного мандата, который может заблокировать работу местных советов. Второе - законопроект, зарегистрированный главой профильного комитета Андреем Клочко, который предусматривает, что все земельные вопросы принимаются 2/3 от состава местного совета. Дальше у них в планах утвердить, что для решений по коммунальной собственности нужно 3/4 голосов, а по бюджету 100%", - отметил изданию Слобожан.

По его словам, даже небольшая провластная фракция сможет заблокировать эти решения, если будет на то указание "из центра".

"То есть стоит задача заблокировать принятие решений местными советами, чтобы потом огласить их недееспособными, передать их полномочия РГА и ввести централизацию власти по типу Беларуси", - считает он..

Более того, вопреки заявлениям Кабмина, новое деление не соответствует европейским стандартам NUTS, а диспропорция между количеством жителей в районах лишь усилилась, говорит Слобожан.

Кроме того, некоторые районы были сформированы таким образом, что расстояние от крайней точки к центру составляет 160-180 километров. И это заметно прибавит неудобств жителям. По его словам, часть районов была сформирована сугубо по политическим договоренностям, а не по евростандартам и украинской методике, утвержденной правительством.

Напомним, КМУ перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, на котором планируется втрое сократить количество районов.

Также сообщалось, что в Верховной раде развенчали главные мифы образования новых районов в Украине.