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В Асоціації міст розкритикували нову карту районів в Україні

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 09:20
В Асоціації міст розкритикували нову карту районів в Україні
Фото: Олександр Слобожан (facebook Олександр Слобожан)
Автор: Анастасия Рокитна, Уляна Безпалько

Точний обсяг повноважень у районів аж до місцевих виборів залишиться під питанням

В Асоціації міст України категоричні з приводу нового устрою районів. Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан остерігається, що реорганізація районного рівня застопорить реформу децентралізації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нова карта країни: як ліквідація районів вплине на життя українців".

За його словами, точний обсяг повноважень у районів аж до місцевих виборів залишиться під питанням. Зміни в закон про місцеві державні адміністрації, місцеве самоврядування і Бюджетний кодекс можуть прийняти після 25 жовтня.

"Що підтверджує ці речі? По-перше, введення імперативного мандату, який може заблокувати роботу місцевих рад. Друге - законопроект, зареєстрований головою профільного комітету Андрієм Клочко, який передбачає, що всі земельні питання приймаються 2/3 від складу місцевої ради. Далі у них в планах затвердити, що для рішень по комунальній власності потрібно 3/4 голосів, а з бюджету 100%", - зазначив виданню Слобожан.

За його словами, навіть невелика провладна фракція зможе заблокувати ці рішення, якщо буде на те вказівку "з центру".

"Тобто стоїть завдання заблокувати прийняття рішень місцевими радами, щоб потім оголосити їх недієздатними, передати їхні повноваження РДА та ввести централізацію влади на кшталт Білорусі", - вважає він..

Більше того, всупереч заявам Кабміну, новий поділ не відповідає європейським стандартам NUTS, а диспропорція між кількістю жителів у районах лише посилилася, каже Слобожан.

Крім того, деякі райони були сформовані таким чином, що відстань від крайньої точки до центру становить 160-180 кілометрів. І це помітно додасть незручностей мешканцям. За його словами, частина районів була сформована суто політичним домовленостями, а не за євростандартами і української методикою, затвердженою урядом.

Нагадаємо, КМУ перейшов до нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня, на якому планується втричі скоротити кількість районів.

Також повідомлялося, що у Верховній раді розвінчали головні міфи утворення нових районів в Україні.

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