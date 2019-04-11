Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы, - Минюст США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого сегодня арестовали в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.

В американском ведомстве заявили, что Ассанж обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного взлома и считается невиновным, пока не будет доказана его вина. Однако если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы США считают, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг (Военный Брэдли Мэннинг сменил пол). На момент сговора Мэннинг служил в рядах армии США аналитиком разведки. Целью сговора, считает Минюст, был взлом компьютерных сетей Минобороны США, чтобы затем передать засекреченные данные WikiLeaks.

В сообщении Минюста отмечается, что реальные приговоры за федеральные преступления, как правило, мягче, чем максимально предусмотренные законом сроки.

Добавим, что адвокат Ассанжа по итогам рассмотрения дела в Вестминстерском суде Лондона заявил, что срок приговора основателю WikiLeaks по обвинению о неявке в суд в 2012 году не превысит 12 месяцев.

Напомним, сегодня в Лондоне задержали Джулиана Ассанжа. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство и его немедленно задержали. Британские полицейские применили силу во время задержания Ассанжа.

Власти Эквадора отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны.