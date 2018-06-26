АСПрофивей (ASProfiway): отзывы об уникальном роботе в системе трейдинга.

Главный принцип грамотного распоряжения финансами — правильно инвестированный капитал. Деньги должны работать на вас и приносить пассивный доход. Как правильно инвестировать свой капитал? А главное, как обезопасить себя от рисков и не потерять вложенные финансовые средства?

Современным средством для получения пассивного дохода с минимальными рисками является интернет-трейдинг. Теперь стать активным участником торговли в интернете может стать каждый. Ведь не обязательно иметь специальное образование, чтобы зарабатывать подобным образом. Самым популярным сервисом интернет торговли является проект «Синхронная торговля», позволяющий копировать сделки успешных трейдеров и приносить доход как инвестору, так и трейдеру.

Центр Биржевых Технологий в рамках программы «Синхронная торговля» представляет робота АСПрофивей (ASProfiway), отзывы о котором уже предоставили первые пользователи:

Проверенные сделки для стабильного дохода — отзывы о АСПрофивей от клиентов

Робот продемонстрировал свою стабильную работу даже во время кризисных ситуаций — выборы Трампа, Брексит, война в Сирии. 4 года успешной работы и положительных результатов. Отзывы о АСПрофивей (ASProfiway) экспертов однозначны: соотношение доходы — риски составляют 1:3, а это значит, что вы получаете положительный рост вашей прибыли. К тому же, вы сохраняете полный контроль управления вашим счетом, и в любой момент можете забрать деньги. Торговля ведется со счета трейдера, а для вас это является главной гарантией. Ведь он заинтересован в росте дохода и успешном результате сделки. А значит, в выигрыше остается и трейдер, и вы.

На сегодняшний день технология АСПрофивей (ASProfiway) является лидером в системе «Синхронная торговля» по количеству подключенных инвесторов. Ведь благодаря ее алгоритмам система моментально реагирует и адаптируется под быстро меняющиеся условия рынка.

Преимущества инновационного инструмента для трейдинга:

10-ти летний успешный опыт трейдинга;

робот не продается (именно продающиеся алгоритмы — наименее надежны);

разработчик робота сам торгует на своих деньгах;

стабильный ежемесячный доход на протяжении 4-х лет (5 % от счета);

небольшой стартовый капитал для подключения.

Главной особенностью робота является то, что он состоит из 4 параллельно работающих торговых систем: три из них реализуют минимизацию рисков, и одна — обеспечивает увеличение вашего счета.

Эксперты трейдинга, оценив инновационную технологию продукта уже оставили свои отзывы о АСПрофивей (ASProfiway) на различных специализированных ресурсах.

АСПрофивей (ASProfiway): отзывы специалистов по онлайн-трейдингу

Благодаря новейшему алгоритму, робот демонстрирует максимальную точность прогнозирования и высокие показатели успешности сделок. В основе алгоритма находятся следующие методики:

отслеживание трендов рынка на начальном этапе;

система накопления сделок с минимальными рисками;

закрытие неперспективных торговых сделок на начальных этапах;

управление манименеджментом на основе математических парадигм.

То есть, используя предшествующие данные система сама отбирает наиболее перспективные сделки, и блокирует сделки, которые не принесут вам дохода.

Мнения опытных экспертов и отзывы о АСПрофивей (ASProfiway), в которых они анализируют преимущества продукта: