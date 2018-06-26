АСПрофівей (ASProfiway): відгуки про унікального робота в системі трейдингу.

Головний принцип грамотного розпорядження фінансами – правильно інвестований капітал. Гроші повинні працювати на вас і приносити пасивний прибуток. Як правильно інвестувати свій капітал? А головне, як убезпечити себе від ризиків і не втратити вкладені кошти?
Сучасним засобом для отримання пасивного доходу з мінімальними ризиками є інтернет-трейдинг. Тепер стати активним учасником торгівлі в інтернеті може стати кожен. Адже не обов'язково мати спеціальну освіту, щоб заробляти подібним чином. Найпопулярнішим сервісом інтернет торгівлі є проект «Синхронна торгівля», що дозволяє копіювати угоди успішних трейдерів і приносити прибуток як інвестору, так і трейдеру.
Центр Біржових Технологій в рамках програми «Синхронна торгівля» представляє робота АСПрофівей (ASProfiway), відгуки про який вже надали перші учасники:
Робот продемонстрував свою стабільну роботу навіть під час кризових ситуацій – вибори Трампа, Брексит, війна в Сирії. 4 роки успішної роботи і позитивних результатів. Відгуки про АСПрофівей (ASProfiway) експертів однозначні: співвідношення прибутки – ризики складають 1: 3, а це означає, що ви отримуєте позитивне зростання вашого прибутку. До того ж, ви зберігаєте повний контроль управління вашим рахунком, і в будь-який момент можете забрати гроші. Торгівля ведеться з рахунку трейдера, а для вас це є головною гарантією. Адже він зацікавлений в зростанні прибутку та успішному результаті угоди. А значить, у виграші залишається і трейдер, і ви.
На сьогоднішній день технологія АСПрофівей (ASProfiway) є лідером в системі «Синхронна торгівля» за кількістю підключених інвесторів. Адже завдяки її алгоритмам система моментально реагує і пристосовується під швидко мінливі умови ринку.
Переваги інноваційного інструменту для трейдингу:
Головною особливістю робота є те, що він складається з 4 паралельно працюючих торгівельних систем: три з них реалізують мінімізацію ризиків, і одна – забезпечує збільшення вашого рахунку.
Експерти трейдингу, оцінивши інноваційну технологію продукту вже залишили свої відгуки про АСПрофівей (ASProfiway) на різних спеціалізованих ресурсах.
Завдяки новітньому алгоритму, робот демонструє максимальну точність прогнозування та високі показники успішності угод. В основі алгоритму знаходяться наступні методики:
Тобто, використовуючи попередні дані система сама відбирає найбільш перспективні угоди, і блокує угоди, які не принесуть вам прибутку.
Думки досвідчених експертів та відгуки про АСПрофівей (ASProfiway), в яких вони аналізують переваги продукту: