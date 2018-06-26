АСПрофівей (ASProfiway): відгуки про унікального робота в системі трейдингу.

Головний принцип грамотного розпорядження фінансами – правильно інвестований капітал. Гроші повинні працювати на вас і приносити пасивний прибуток. Як правильно інвестувати свій капітал? А головне, як убезпечити себе від ризиків і не втратити вкладені кошти?

Сучасним засобом для отримання пасивного доходу з мінімальними ризиками є інтернет-трейдинг. Тепер стати активним учасником торгівлі в інтернеті може стати кожен. Адже не обов'язково мати спеціальну освіту, щоб заробляти подібним чином. Найпопулярнішим сервісом інтернет торгівлі є проект «Синхронна торгівля», що дозволяє копіювати угоди успішних трейдерів і приносити прибуток як інвестору, так і трейдеру.

Центр Біржових Технологій в рамках програми «Синхронна торгівля» представляє робота АСПрофівей (ASProfiway), відгуки про який вже надали перші учасники:

Перевірені угоди для стабільного доходу – відгуки про АСПрофівей від клієнтів

Робот продемонстрував свою стабільну роботу навіть під час кризових ситуацій – вибори Трампа, Брексит, війна в Сирії. 4 роки успішної роботи і позитивних результатів. Відгуки про АСПрофівей (ASProfiway) експертів однозначні: співвідношення прибутки – ризики складають 1: 3, а це означає, що ви отримуєте позитивне зростання вашого прибутку. До того ж, ви зберігаєте повний контроль управління вашим рахунком, і в будь-який момент можете забрати гроші. Торгівля ведеться з рахунку трейдера, а для вас це є головною гарантією. Адже він зацікавлений в зростанні прибутку та успішному результаті угоди. А значить, у виграші залишається і трейдер, і ви.

На сьогоднішній день технологія АСПрофівей (ASProfiway) є лідером в системі «Синхронна торгівля» за кількістю підключених інвесторів. Адже завдяки її алгоритмам система моментально реагує і пристосовується під швидко мінливі умови ринку.

Переваги інноваційного інструменту для трейдингу:

10-ти річний успішний досвід трейдингу;

робот не продається (саме алгоритми, що продаються – найменш надійні)

розробник робота сам торгує на своїх грошах;

стабільний щомісячний прибуток протягом 4-х років (5 % від рахунку);

невеликий стартовий капітал для підключення.

Головною особливістю робота є те, що він складається з 4 паралельно працюючих торгівельних систем: три з них реалізують мінімізацію ризиків, і одна – забезпечує збільшення вашого рахунку.

Експерти трейдингу, оцінивши інноваційну технологію продукту вже залишили свої відгуки про АСПрофівей (ASProfiway) на різних спеціалізованих ресурсах.

АСПрофівей (ASProfiway): відгуки фахівців з онлайн-трейдингу

Завдяки новітньому алгоритму, робот демонструє максимальну точність прогнозування та високі показники успішності угод. В основі алгоритму знаходяться наступні методики:

відслідковування трендів ринку на початковому етапі;

система накопичення угод з мінімальними ризиками;

закриття безперспективних торгових угод на початкових етапах;

управління маніменеджментом на основі математичних парадигм.

Тобто, використовуючи попередні дані система сама відбирає найбільш перспективні угоди, і блокує угоди, які не принесуть вам прибутку.

Думки досвідчених експертів та відгуки про АСПрофівей (ASProfiway), в яких вони аналізують переваги продукту: