Асоціація "Укртютюн" оголошує II Всеукраїнський конкурс для журналістів "КонтраFACTS"

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" спільно з Європейською Бізнес Асоціацією та Національною спілкою журналістів України оголошують про старт II Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт "КонтраFACTS" на тему протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами.

Конкурс проводиться з метою порушити тему нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, масштаби якої стрімко зростають.

У 2023 році рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув рекордних 21,8%. Від несплачених податків колосальні втрати бюджету оцінюються в понад 23 млрд гривень, згідно з дослідженням KANTAR. Більш широке та професійне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у ЗМІ, її згубних наслідків, спонукатиме до боротьби із цим явищем.

Переможці конкурсу отримають грошові премії від 25 000 до 40 000 гривень. Призовий фонд також передбачає спеціальні відзнаки від членів журі.

До конкурсу запрошені радіо- та тележурналісти, журналісти онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні автори цифрового контенту (Facebook, Instagram, YouTube блогери, автори подкастів тощо).

"Попри значний резонанс та активні дії правоохоронців, тіньовий сектор тютюнового ринку не здає позицій, залишаючись найбільшою проблемою держави у сфері контролю за обігом підакцизних товарів. Його існування протягом двох років війни "коштувало" державі близько 45 мільярдів грн недоотриманих податкових надходжень, що напряму впливає на обороноздатнійсть країни. Тема нелегальної торгівлі тютюновими виробами є чудовим вибором для журналістських розслідувань, адже саме журналісти можуть створити суспільний резонанс навколо цього ганебного явища, і ми заохочуємо досліджувати і висвітлювати цю тему через аналітичні статті, інтерв’ю, репортажі та розслідування", - зазначила генеральний директор асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн.

До участі в конкурсі допускаються матеріали, що відповідають темі та були створені й опубліковані після 08.04.2024 до 07.06.2024 включно. Учасники можуть подавати матеріали, які були опубліковані в засобах масової інформації, а також цифровий контент на особистих сторінках в соціальних мережах, надіславши посилання на матеріал на електронну пошту конкурсу kontraafacts@gmail.com або заповнивши форму реєстрації.