Ассоциация "Укртютюн" объявляет II Всеукраинский конкурс для журналистов "КонтраFACTS"

Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией и Национальным союзом журналистов Украины объявляют о старте II Всеукраинского конкурса журналистских работ "КонтраFACTS" на тему противодействия нелегальной торговле табачными изделиями.

Конкурс проводится с целью поднять тему нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, масштабы которой стремительно растут.

В 2023 году уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине достиг рекордных 21,8%. От неуплаченных налогов колоссальные потери бюджета оцениваются более чем в 23 млрд гривен, согласно исследованию KANTAR. Более широкое и профессиональное освещение проблемы нелегальной торговли в СМИ, ее губительных последствий будет побуждать к борьбе с этим явлением.

Победители конкурса получат денежные премии от 25000 до 40000 гривен. Призовой фонд также предусматривает специальные знаки от членов жюри.

К конкурсу приглашены радио- и тележурналисты, журналисты онлайн-медиа и печатных изданий, а также независимые авторы цифрового контента (Facebook, Instagram, YouTube блоггеры, авторы подкастов).

"Несмотря на значительный резонанс и активные действия правоохранителей, теневой сектор табачного рынка не сдает позиций, оставаясь наибольшей проблемой государства в сфере контроля за оборотом подакцизных товаров. Его существование в течение двух лет войны "стоило" государству около 45 миллиардов грн недополученных налоговых поступлений, что напрямую влияет Тема нелегальной торговли табачными изделиями является отличным выбором для журналистских расследований, ведь именно журналисты могут создать общественный резонанс вокруг этого позорного явления, и мы поощряем исследовать и освещать эту тему через аналитические статьи, интервью, репортажи и расследования", - отметила генеральный директор ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.

К участию в конкурсе допускаются соответствующие теме материалы и были созданы и опубликованы после 08.04.2024 до 07.06.2024 включительно. Участники могут подавать материалы, опубликованные в средствах массовой информации, а также цифровой контент на личных страницах в социальных сетях, отправив ссылку на материал по электронной почте конкурса kontraafacts@gmail.com или заполнив форму регистрации.