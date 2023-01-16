UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Асоціація рієлторів розповіла, коли подешевшає житло

Фото: Асоціація рієлторів розповіла коли подешевшає житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Реформа містобудування, яка лежить в основі законопроєкту №5655, шляхом виведення процесу містобудування у прозору площину дозволить ліквідувати злочинні схеми та сприяти зниженню цін на житло в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію фахівців з нерухомості (рієлторів) України у Facebook.

"По інформації від забудовників і девелоперів, нині на українському будівельному ринку існує багато корупційних схем, які напряму впливають на ціну квадратних метрів. Так, наприклад одна з них - створена ще за часів Віктора Януковича під назвою "5 доларів вхід, 5 доларів вихід". Представники будівельної галузі говорять, що частка витрат на хабарі складає від 10 до 20% кошторисної вартості проекту будівництва, а це чималі гроші. Отже, ця та інші корупційні схеми змушували забудовників частково закладати в ціну житла витрати на побори", - стверджують в асоціації.

Рієлтори заявляють, що можливість отримувати необхідні документи за допомогою автоматичної системи, яка усуває людський фактор та діє лише в рамках закону, відкриває для будівельного ринку можливість не витрачати кошти на хабарі та знизити ціни на нерухомість.

"Реформа містобудування відкриє можливості для чесного ринку та створить більш сприятливі умови для покупців новобудов. Можливість працювати прозоро також сприятиме швидшій та більш якісній післявоєнній відбудові України", - резюмують фахівці.

Нагадаємо, парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформу підтримують Українська рада бізнесу, до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки країни, Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні, Торгово-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, Ліга страхових організацій України та багато інших представників бізнесу та експертних середовищ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло