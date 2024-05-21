Асоціація аптекарів назвала маніпуляцією інформацію про "заборону" роботи маркетплейсів

"Наразі в деяких ЗМІ поширюється хибна думка окремих експертів стосовно змін до Ліцензійних умов щодо аптечної діяльності, які нібито обумовлять заборону роботи прайс-агрегаторів з продажу лікарських засобів та маркетплейсів, що може спричинити підвищення цін на лікарські засоби. Це маніпуляція та введення в оману споживачів, що викликає справедливі сумніви у бажанні власників маркетплейсів та прайс-агрегаторів досягнути об’єктивного вирішення питання. Адже змінами не забороняється робота таких майданчиків. Натомість передбачено лише отримання ліцензії для такого виду діяльності, що гарантуватиме пацієнтам доступ до достовірної інформації", - йдеться в заяві асоціації аптекарів.

Вони також зазначають, що члени АПАУ виступають основними партнерами всіх прайс-агрегаторів і маркетплейсів, а також планують і надалі розвивати це співробітництво в єдиному законодавчому полі для всіх учасників фармацевтичної ланки з дотриманням Ліцензійних умов.

"Дискусія щодо врегулювання відповідальності за пропонування (пропозицію/бронювання) лікарських засобів на маркетплейсах триває вже не один рік, а зміни до Ліцензійних умов публікувались для громадського обговорення та висловлення пропозицій. Тому не зрозуміло, чому саме зараз активізувалася піар-кампанія стосовно даного питання", - додають в спілці.

Своєю чергою, АПАУ підтримує урядову ініціативу, яка сприяє удосконаленню та осучасненню правил роботи фармацевтичного ринку, відповідно до кращих стандартів та практик ЄС.

Учасники спілки також переконані, що всі оператори ринку: виробник, дистриб’ютор, аптечний заклад, маркетплейси чи агрегатори повинні діяти в ліцензійному полі, нести відповідальність за інформацію, яку розміщують на своїх вебресурсах, доставку ліків та якість послуг, що надають.

"Такі зміни унеможливлять продаж фальсифікованої, незареєстрованої чи ввезеної із порушенням закону продукції, яка може потенційно загрожувати життю та здоров’ю громадян. Таким чином, дії всіх ліцензіатів будуть убезпечені з боку державного контролюючого органу, що допоможе не лише врегулювати обіг лікарських засобів, а й забезпечити відповідність стандартам ЄС", - наголошують в асоціації.

Учасники спілки виступають за фахову дискусію на професійних майданчиках, задля протидії проявам нечесної конкуренції, маніпулюванням свідомістю споживачів заради вигоди деяких недобросовісних учасників ринку та дискредитації діяльності працівників фармацевтичної галузі.

"Лише шляхом конструктивного діалогу можна консолідувати зусилля влади, бізнесу та громадянського суспільства та напрацювати рішення, які будуть відповідати нормам українського законодавства і відповідним практикам ЄС", - констатували вони.

Нагадаємо, членами спілки виступають великі, середні та малі аптечні мережі України, що охоплюють близько 80% ринку.

Пріоритетом діяльності учасників АПАУ є розвиток фармацевтичної галузі України, сприяння доступності та забезпечення якості ліків, співпраця з органами державної влади, напрацювання нормативної бази, яка відповідає європейським стандартам і цінностям.