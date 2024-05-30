Представники бізнесу та влади шукають конструктивне рішення щодо змін правил е-торгівлі ліками

Водночас в АПАУ нагадали, що реалізація та доставка лікарських засобів кінцевому споживачу є ліцензованим видом господарської діяльності та підлягає контролю з боку відповідних державних органів.

"Саме тому, будь-який прайс-агрегатор має стати майданчиком для пропозицій лише тих аптечних закладів, які отримали відповідну ліцензію для провадження торгівлі лікарськими засобами і діють у правовому полі. Задля перевірки таких ліцензіатів законодавством передбачено ведення Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, розміщеному на сайті Держлікслужби, а задля перевірки інформації щодо реєстрації лікарського засобу передбачено Державний реєстр лікарських засобів України", - йдеться в заяві аптекарів.



З метою доступності лікарських засобів та захисту прав споживачів, АПАУ підтримує відкритий діалог між бізнесом та державою для економічно стабільного та європейського майбутнього України.