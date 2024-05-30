Представники бізнесу та влади шукають конструктивне рішення щодо змін правил е-торгівлі ліками

Діалог між державними органами та учасниками фармацевтичного бізнесу стосовно змін до Ліцензійних умов у частині електронної роздрібної торгівлі ліками триває. У рамках дискусії ГС "Аптечна професійна асоціація України" наголошує, що підтримує роботу прайс-агрегаторівів та їхню роль у сприянні споживачам з вибором оптимальної пропозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу асоціації.
Водночас в АПАУ нагадали, що реалізація та доставка лікарських засобів кінцевому споживачу є ліцензованим видом господарської діяльності та підлягає контролю з боку відповідних державних органів.
"Саме тому, будь-який прайс-агрегатор має стати майданчиком для пропозицій лише тих аптечних закладів, які отримали відповідну ліцензію для провадження торгівлі лікарськими засобами і діють у правовому полі. Задля перевірки таких ліцензіатів законодавством передбачено ведення Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, розміщеному на сайті Держлікслужби, а задля перевірки інформації щодо реєстрації лікарського засобу передбачено Державний реєстр лікарських засобів України", - йдеться в заяві аптекарів.
З метою доступності лікарських засобів та захисту прав споживачів, АПАУ підтримує відкритий діалог між бізнесом та державою для економічно стабільного та європейського майбутнього України.
Нагадаємо, 28 травня Держлікслужба обговорила з представниками фармбізнесу зміни до Ліцензійних умов.
Раніше громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України", яка об’єднує юридичних осіб українського фармацевтичного ринку, назвала хибною думкою окремих експертів стосовно змін до ліцензійних умов щодо е-торгівлі ліками, які нібито обумовлять заборону роботи прайс-агрегаторів з продажу лікарських засобів та маркетплейсів.
Як відомо, членами спілки виступають великі, середні та малі аптечні мережі України, що охоплюють близько 80% ринку.
Пріоритетом діяльності учасників АПАУ є розвиток фармацевтичної галузі України, сприяння доступності та забезпечення якості ліків, співпраця з органами державної влади, напрацювання нормативної бази, яка відповідає європейським стандартам і цінностям.
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