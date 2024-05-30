Представители бизнеса и власти ищут конструктивное решение по изменению правил е-торговли лекарствами

В то же время, в АПАУ напомнили, что реализация и доставка лекарственных средств конечному потребителю является лицензированным видом хозяйственной деятельности и подлежит контролю со стороны соответствующих государственных органов.

"Именно поэтому, любой прайс-агрегатор должен стать площадкой для предложений только тех аптечных заведений, которые получили соответствующую лицензию для торговли лекарственными средствами и действуют в правовом поле. Для проверки таких лицензиатов законодательством предусмотрено ведение Перечня субъектов хозяйствования, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами, размещенном на сайте Гослекслужбы, а для проверки информации о регистрации лекарственного средства предусмотрен Государственный реестр лекарственных средств Украины", - говорится в заявлении аптекарей.



С целью доступности лекарственных средств и защиты прав потребителей АПАУ поддерживает открытый диалог между бизнесом и государством для экономически стабильного и европейского будущего Украины.