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Представители бизнеса и власти ищут конструктивное решение по изменению правил е-торговли лекарствами

Фото: Ассоциация аптекарей поддерживает диалог относительно изменений в лицензионных условиях е-торговли лекарствами (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Диалог между государственными органами и участниками фармацевтического бизнеса относительно изменений в Лицензионных условиях в части электронной розничной торговли лекарствами продолжается. В рамках данной дискуссии ГС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" подчеркивает, что поддерживает работу прайс-агрегаторов и их роль в содействии потребителям с выбором оптимального предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

В то же время, в АПАУ напомнили, что реализация и доставка лекарственных средств конечному потребителю является лицензированным видом хозяйственной деятельности и подлежит контролю со стороны соответствующих государственных органов.

"Именно поэтому, любой прайс-агрегатор должен стать площадкой для предложений только тех аптечных заведений, которые получили соответствующую лицензию для торговли лекарственными средствами и действуют в правовом поле. Для проверки таких лицензиатов законодательством предусмотрено ведение Перечня субъектов хозяйствования, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами, размещенном на сайте Гослекслужбы, а для проверки информации о регистрации лекарственного средства предусмотрен Государственный реестр лекарственных средств Украины", - говорится в заявлении аптекарей.

С целью доступности лекарственных средств и защиты прав потребителей АПАУ поддерживает открытый диалог между бизнесом и государством для экономически стабильного и европейского будущего Украины.

Напомним, 28 мая Гослекслужба обсудила с представителями фармбизнеса изменения в Лицензионные условия.

Ранее общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", объединяющий юридических лиц украинского фармацевтического рынка, назвал ошибочным мнением отдельных экспертов относительно изменений в лицензионных условиях по е-торговле лекарствами, которые якобы обусловят запрет работы прайс-агрегаторов по продаже лекарственных средств и маркетплейсов, что может повлечь за собой повышение цен на лекарственные средства.

Как известно, членами союза выступают крупные, средние и малые аптечные сети Украины, охватывающие около 80% рынка.

Приоритетом деятельности участников АПАУ является развитие фармацевтической отрасли Украины, содействие доступности и качества лекарств, сотрудничество с органами государственной власти, наработка нормативной базы, которая соответствует европейским стандартам и ценностям.

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