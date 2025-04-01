Асоціація адвокатів поскаржилася генпрокурору на порушення НАБУ

"Детективи не лише прослуховували, проникли до офісу адвокатів у центрі столиці, а й провели там незаконні обшуки "до постановлення ухвалення слідчим суддею без належних на те підстав", чим грубо порушили права та законні інтереси адвокатів", - йдеться в листі.



Асоціація відзначає, що обшук проводився без ухвали суду та базової постанови прокурора. При цьому детективам НАБУ було відомо про те, що вони проникають саме в офіс адвокатів, оскільки ця адреса офіційна і зареєстрована в реєстрі адвокатів.



Окрім офісних приміщень, детективи вдалися до одночасного обшуку житла адвокатів, де перебували їхні дружини з малолітніми дітьми, а самі адвокати в цей час фактично були заблоковані слідчими діями в офісі.



Водночас жодних документів або речей за результатами обшуку вилучено не було.



За даними Асоціації, рішення про незаконний обшук було прийнято детективом НАБУ Федором Олійником, а клопотання про проведення обшуку постфактум задовольнила суддя ВАКС.



Асоціація вважає такі дії з боку НАБУ "злочинним умислом". На її думку, детективи хотіли отримати конфіденційну інформацію, яку клієнти розповідали адвокатам, та з’ясувати подальші дії сторони захисту.



Техніку для "прослушки" виявили самі адвокати в підлозі приміщення в окремих кабінетах і безпосередньо у кімнаті для переговорів, де відбувалося спілкування з клієнтами.



Асоціація підкреслює, що в групі детективів НАБУ є ті, які розслідують справи проти клієнтів цих адвокатів.



Асоціація закликає генпрокурора втрутитися в ситуацію та порушити кримінальну справу щодо службових осіб НАБУ, які вчинили злочини, передбачені ст. 162, 365 і 397 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення до іншого володіння особи та незаконне проведення в ньому обшуку, вчиненого службовою особою; перевищення влади або службових повноважень; вчинення службовою особою з використанням свого службового становища в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданнюправової допомоги).