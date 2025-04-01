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Ассоциация адвокатов пожаловалась генпрокурору на нарушения НАБУ

Вторник 01 апреля 2025 15:32
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Ассоциация адвокатов пожаловалась генпрокурору на нарушения НАБУ Фото: Ассоциация адвокатов пожаловалась генпрокурору на нарушения НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная ассоциация адвокатов Украины подала заявление в Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований из-за нарушений со стороны НАБУ - незаконного обыска и установки "прослушки" в офисе адвокатов в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальное письмо Ассоциации.

"Детективы не только прослушивали, проникли в офис адвокатов в центре столицы, но и провели там незаконные обыски "до вынесения постановления следственным судьей без надлежащих на то оснований", чем грубо нарушили права и законные интересы адвокатов", - говорится в письме.

Ассоциация отмечает, что обыск проводился без определения суда и базового постановления прокурора. При этом детективам НАБУ было известно о том, что они проникают именно в офис адвокатов, поскольку этот адрес официальный и зарегистрирован в реестре адвокатов.

Кроме офисных помещений, детективы прибегли к одновременному обыску жилья адвокатов, где находились их жены с малолетними детьми, а сами адвокаты в это время фактически были заблокированы следственными действиями в офисе.

При этом никаких документов или вещей по результатам обыска изъято не было.

По данным Ассоциации, решение о незаконном обыске было принято детективом НАБУ Федором Олейником, а ходатайство о проведении обыска постфактум удовлетворила судья ВАКС.

Ассоциация считает такие действия со стороны НАБУ "преступным умыслом". По ее мнению, детективы хотели получить конфиденциальную информацию, которую клиенты рассказывали адвокатам, и выяснить дальнейшие действия стороны защиты.

Технику для "прослушки" обнаружили сами адвокаты в полу помещения в отдельных кабинетах и непосредственно в комнате для переговоров, где происходило общение с клиентами.

Ассоциация подчеркивает, что в группе детективов НАБУ есть те, которые расследуют дела против клиентов этих адвокатов.

Ассоциация призывает генпрокурора вмешаться в ситуацию и возбудить уголовное дело в отношении служебных лиц НАБУ, совершивших преступления, предусмотренные ст. 162, 365 и 397 Уголовного кодекса Украины (незаконное проникновение в другое владение лица и незаконное проведение в нем обыска, совершенного должностным лицом; превышение власти или служебных полномочий; совершение должностным лицом с использованием своего служебного положения в любой форме препятствий к осуществлению правомерной деятельности защитника или представителя лица по предоставлению правовой помощи).

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