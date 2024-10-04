Асист Мудрика, "відпочинок" Довбика, розгром без Яремчука: як зіграли українці у ЛЄ та ЛК

У Лізі Європи "Рома" Артема Довбика зазнала сенсаційної поразки від шведського "Ельфсборга" (0:1). Тренер римлян Іван Юріч перед грою не приховував, що вдасться до ротації складу, зокрема дозволить перепочити й українському форварду. У підсумку нічого доброго з цього не вийшло: "Рома" пропустила гол на 44-й хвилині з пенальті, Довбик вийшов на заміну на 65-й, але врятувати свій клуб від поразки не зміг.

У результаті – перша поразка Юріча на чолі команди й перша невдача "Роми" у поточному розіграші ЛЄ. У наступному турі, 24 жовтня, "вовки" на "Стадіо Олімпіко" прийматимуть київське "Динамо".

Натомість "Олімпіакос" Романа Яремчука без проблем розібрався з португальською "Брагою" – 3:0. Українець, щоправда, участі у феєрії не брав, просидівши весь матч у запасі. Але в складі греків вийшов екс-зірка УПЛ – Вілліан, який з'явився на заміну в другому таймі.

У турнірній таблиці Ліги Європи "Олімпіакос" з 3-ма очками наразі посідає 15-те місце. "Рома", маючи один бал, йде 27-ю.

У Лізі конференцій зіграли перший тур основного етапу. "Челсі" Михайла Мудрика вдома легко здолав бельгійський "Гент". Українець відзначився асистом – саме з його передачі Вейга відкрив рахунок у матчі.

Австрійський ЛАСК Максима Таловерова дома зустрічався зі шведським "Юргорденом". Господарі вели у рахунку – 2:0, але дозволили супернику відігратися. Підсумок матчу, у якому українець провів на полі всі 90 хвилин, – 2:2.

Ще один клуб українського легіонера – кіпрська "Омонія" розбила на власному полі ісландський "Вікінгур" – 4:0. Наш Роман Безус усе ще відновлюється після травми та участі в грі не брав.